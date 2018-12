Pendant la pause hivernale, Mappemonde vous propose un nouveau best of sur les musiques électroniques. De la techno, de la house, des relents de pop et de dubstep et même de la disco. Une sélection pointue avec des extraits d’épisodes à Londres, Berlin, Détroit, Chicago bien sûr mais aussi des contrées plus exotiques et des groupes français.

Internationale de l’électro

Air! Capitaine – Sad Songs (Paris)

Cape Town Effects – Hands up (Capetown – Lyon)

Sexy Sushi – J’aime mon pays (Nantes)

Ellen Allien – Abstract Pictures (Berlin)

Frankie Knuckles – Your Love (Chicago)

Inner City – Big Fun (Detroit)

Burial – Loner (London)

Jerusalem in My Heart – 7ebr El 3oyoun (Beyrouth)

Todd Terje – Strandbar (Oslo)

Balladur – Verse Moi (Lyon)

