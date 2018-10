On peut pas dire qu’on aime pas la façade Atlantique sur Mappemonde. Après non pas un mais deux épisodes sur Bordeaux (et un sur la côte basque) on s’attaque cette semaine à la grande rivale nantaise. La musique à Nantes est synonyme de chanson française raffinée (derrière la figure tutélaire de Dominique A comme on dit), de rock à la fragilité surprenante, de l’électro-rap de gentils et d’un étonnant cheptel de machines à tubes un peu cons.

Ancien port négrier, maudite par les Dieux du football sur plusieurs décennies, avec son île gentrifiée, la ville de Nantes se traine une petite réputation de snob. C’est un peu le pendant socio-démocrate de la rivale néo-libérale Bordeaux, le ying et le yang des bobos de l’Atlantique. Une image avec laquelle sa scène musicale sait jouer avec humour et sensibilité. Le rock nantais, c’est presque un genre à part entière.

