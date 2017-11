Mappemonde : Lyon // 16.11.17

Pour fêter le Beaujolais Nouveau, un épisode spécial de Mappemonde à quatre voix pour célébrer la Capitale des Gaules. Au programme : des musiques très indépendantes et des anecdotes croustillantes sur des hauts lieux de la contre culture lyonnaise : la scène punk des pentes, la Maison Krueger de Villeurbanne la salle itinérante Grrrnd Zero, le label Jarring Effects et la Guillotière.

Playlist

Starshooter – Betsy Party

Les Gourmets – Soyons sales

Mei Tei Sho – Lambi Golo [Part 1] Balladur – Verse Moi

Daïtro – Laissez vivre les squelettes

High Tone – X Ray

François Virot – Not The One

Marie et les Garçons – Re Bop

DJ Fly – Les pentes

Alligator – Hush

Deux – Paris Orly

Kaly Live Dub – Run and Go Hide (feat. Learoy Green)

