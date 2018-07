Dernier best-of estival avant la pause du mois d’août (on rediffuse les meilleurs épisodes de la saison 2). Après le rap, le metal et le jazz, on s’intéresse à un genre un peu plus difficile à définir, inhérent à l’histoire de la création de Mappemonde. Les fans les plus assidus se rappelleront que l’épisode pilote a été enregistré dans le cadre dans la défunte émission Digital Emotions, spécialiste des synthétiseurs des années 80, diffusée sur Campus FM à Toulouse puis Radio Canut à Lyon. Le créateur de cette émission, maintenant à la retraite radiophonique, est devenu un chroniqueur régulier de Mappemonde. En son hommage, on vous présente un petit best of musique digitale avec tous les genres que cela comprend : italo-disco, euro-disco, synthpop, new wave… Un épisode presque essentiellement européen malgré une escapade tokyoïte et mexicaine.

Pendant tout l’été, Mappemonde passe en mode best-of ! On passe à 20h tous les jeudis, toujours sur Radio Campus Paris (93.9 FM) pour vous proposer des compilations thématiques issues des deux premières saisons. En août, ce sera les vraies vacances.

Mappemonde présente son best of musique digitale

Jeudi 2 août à 20h

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Telex © Nationaal Archief