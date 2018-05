Radio Campus Paris fête ses 20 ans en juin et Mappemonde y met aussi du sien. On parlera de la musique de Paris et du Grand Paris de ces vingt dernières années. Avec des groupes emblématiques, des jeunes pousses et des illustres inconnus. On ira du côté de la pop indé, du gros rap, de la chanson, de la musique électronique, du rock qui tâche… Le tout sélectionné par les chroniqueurs habituels, la fine fleur de Radio Campus Paris (Amplitudes, Chick Sound, Art’cousmatique, Histoires de, la Matinale…) et des invités variés. On ne connait pas encore la liste définitive. Mais ce sera des gens qu’on aime bien et qui font vivre la musique à Paris comme Jacky Banana, Air! Capitaine, Velvet Choir, Digital Emotions ou Jamiroquai (à confirmer).

20 ans de musique à Paris

Lundi 4 juin de 21h à minuit

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Une fin de saison exceptionnelle avant les 20 ans de Radio Campus Paris

Un épisode de trois heures avec de nombreux invités pour clôturer cette deuxième saison de la meilleure émission géographique et musicale du paysage audiovisuelle francilien (selon notre enquête interne). Cela fait plus de places aux festivités organisées pour les 20 ans de Radio Campus Paris. Nous vous annoncerons les différentes soirées musique à Paris sur le réseau de l’enfer. Dont certaines sur lesquelles vous pourrez retrouver notre nonchalante expertise. Enfin, pendant l’été, nous diffuserons une série de best-of. Plus d’infos prochainement. Rendez-vous le 5 juillet pour le début du programme estival.

