Émission très spéciale puisqu’on s’intéresse à la musique électronique londonienne des années 2010. C’est le deuxième épisode thématique de Mappemonde sur la ville de Londres. Après les années 60 et le Swinging London, place donc à l’Electronic London ! Grime, techno, house, hip hop, IDM, ambient… On va célébrer les beatmakers anglais et leurs clubs ultra-célèbres (Fabric, Ministry of Sound, Corsica Studios…).

La Musique Électronique Londonienne

Jeudi 11 Octobre à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Tower of London & The Gherkin © TomasEE