Après le rap et le métal, on est déjà moins sûr de nous pour ce troisième best-of. Une tentative, probabement ratée, de présentation de la diversité offerte par le jazz. Un podcast d’une heure sur tout ce qui jazz entre Afrique et États-Unis avec quelques groupes européens méconnus. Une sélection plutôt pépouze, plus portée sur l’improvisation que sur la gesticulation.

Pendant tout l'été, Mappemonde passe en mode best-of ! On passe à 20h tous les jeudis, toujours sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Le best of du jazz dans le monde

Photo : Trombone Shorty and Orleans Avenue © Jörgens.mi