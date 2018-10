Vous le savez, à Mappemonde, on adore la Scandinavie. Troisième épisode sur la musique norvégienne (après Bergen et Tromsø-Trondheim) mais première incursion dans la capitale du pays. Au programme Des expérimentations soniques, de la pop sous toutes ses formes et bien sûr plusieurs dérivés du Black metal (symphonique, pagan, bourrin).

Oslo, capitale de la musique norvégienne

Turbonegro – All my Friends are Dead

Je suis Animal – Sparkle Split

Dimmu Borgir – Progenies of The Great Apocalypse

Mayhem – Pure fucking armageddon (Live in Leipzig)

A-Ha – Take on Me

Todd Terje – Strandbar

Flunk – Common Sense

Ulver – Kapitel II : Soelen Gaaer Bag Aase Ned

Jaga Jazzist – Animal Chin

Jenny Hval – Conceptual Romance

Tigran Hamasyan, Arve Henriksen, Eivind Aarset et Jan Bang – Tsirani Tsar

Pantha du Prince & The Bell Laboratory – Photon

Photo : Oslo © Alexandra von Gutthenbach-Lindau