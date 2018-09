La musique berlinoise

Les deux émissions de Radio Campus Paris était prédestinées à se rencontrer et à fricoter ensemble. Et cette semaine, nous allons donc à Berlin, choix trop évident. La capitale mondiale de l’underground n’a toujours pas de concurrente directe. Un choix de destination trop évident pour cette première rencontre géographique. Le paradis des expatriés anglo-saxons, hispters, vegans, pansexuels, polyamoureux et exlorateurs urbains dans un monde industriel.

Les deux émissions jouent cartes sur table et dévoilent une programmation 100% musique berlinoise : techno (minimale ou pas), musique expérimentale, krautock, synthétiseurs, pop dégénérée, indie raffinée…

Avec également un reportage de Planisphère enregistré en août au festival Atonal de Berlin.

Abonnez-vous dans nos réseaux

Si vous voulez en savoir plus sur Planisphère, suivez-les sur Facebook et Instagram pour avoir les dernières informations sur leurs activités. la prochaine émission aura lieu le jeudi 20 septembre à 21h et parlera de Protokol, le projet musical d’un de leurs membres.

Pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Berlin © Ansgar Koreng