Premier épisode de Mappemonde au Moyen-Orient, il était temps ! On commence avec Beyrouth et la musique libanaise, son rock indépendant, son électro chelou et ses chanteurs engagés.

La musique libanaise

jeudi 29 novembre à 21h

sur Radio Campus Paris

Photo : Rocher au Pigeon © Aboluay