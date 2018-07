Le premier épisode compilation était sur le rap. Pour ce deuxième numéro, on fait le grand écart et on s’intéresse a la musique de Satan jouée par des chevelus plus ou moins énervés avec un beau best of metal international. Cette semaine, on met donc en avant la Scandinavie, la scène française et quelques groupes américains. Chez Mappemonde, on aime bien le black metal et le death metal, saupoudre d’un peu de sludge, de doom et de hardcore.

Pendant tout l’été, Mappemonde passe en mode best-of ! On passe à 20h tous les jeudis, toujours sur Radio Campus Paris (93.9 FM) pour vous proposer des compilations thématiques issues des deux premières saisons.

Le best of metal international de Mappemonde

In Flames – (Göteborg)

Hangman’s Chair – The Saddest Call (Paris)

Daïtro – Laissez vivre les squelettes (Lyon)

Eyehategod – Southern Discomfort (New Orleans)

Amon Amarth – Twilight of The Thunder God (Stockholm)

Gojira – Flying Whales (les Landes)

Mastodon – Iron Tusk (Atlanta)

Sliten6ix – Lilith Blues (Phnom Penh)

Eths – Crucifère (Marseille)

Thorns – Existence (Trondheim)

Abonnez-vous dans nos réseaux

N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de l’émission. C’est le moyen idéal pour recevoir des news sur la prochaine saison (même jour, même heure, même adresse). N’hésitez pas à inviter vos amis mélomanes sur la page. Notre extraordinaire compte Instagram est là pour un accès VIP aux coulisses de Mappemonde. Et enfin, vous pouvez dorénavant écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).