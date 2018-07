Pendant tout l’été, Mappemonde passe en mode best-of ! On passe à 20h tous les jeudis, toujours sur Radio Campus Paris (93.9 FM) pour vous proposer des compilations thématiques issues des deux premières saisons.

Et on commence avec le genre musical le plus cosmopolite : le hip hop. En effet, sur chaque continent, dans le moindre petit bled, il n’est pas difficile de trouver un groupe de rap local pour raconter les malheurs de la société. On a compilé le meilleur du rap mondial sur 12 morceaux avec un tiers de francophones quand même.

Le meilleur du rap mondial

Outkast – Ms. Jackson (Atlanta)

Lisha – Lot Doch Bedong (feat. Khmer Kid & Youngsterz) (Phnom Penh)

Nina Dios – Tambalea (feat. Lido Pimienta & Ceci Bastida) (Mexico)

Hugo TSR – Fenêtre sur rue (Paris)

Iggy Azalea – Fancy (feat. Charli XCX) (Sydney)

Three 6 Mafia – Some Bodies Gonna Get It (Memphis)

Muslim – Al Rissala (Tanger)

Keny Arkana – Capitale de la Rupture (Marseille)

Goldie Lookin Chain – Guns Don’t Kill People, Rappers Do (Cardiff)

Úlfur Úlfur – Tarantúllur (Reykjavik)

Damso – Bruxelles Vie (Bruxelles)

Souldia – Sacrifice (Quebec)

