Pour bien commencer l’année, avant de reprendre la programmation normale, Mappemonde sort un best of spécial rock. Une sélection un peu punk sur les bords, un peu hardcore par moments. Mais l’essentiel est là : des guitares, des guitares, des guitares. Un tour du monde du rock très européen et américain mais avec quelques détours dans des contrées exotiques en Asie, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud.

Retrouvez les autres compilations thematiques : le rap, le metal, le jazz, l’italo-disco, l’electro

Le tour du monde du rock

Best of Mappemonde

Jeudi 3 janvier 2019

Photo : Turbonegro © Markus Felix