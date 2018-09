Pour notre season premiere, Mappemonde s’intéresse à la musique noire à Chicago. Pourquoi ? Parce que contrairement à d’autres villes américaines comme Detroit ou Atlanta, la scène de Chicago a toujours traversé les âges pour contribuer significativement à absolument tous les genres de la musique noire : jazz, blues, funk, soul, house, rap… Sans spécificité géographique particulière au sein de la ville, si ce n’est le South Side, plus grande banlieue de la ville de Chicago, majoritairement peuplée d’Africans-Americans.

Mappemonde Season Premiere

La musique noire à Chicago

Jeudi 27 septembre à 21h

Sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Under Chicago L on Franklin Street © John Picken