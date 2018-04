Memphis, ville-frontière entre les états du Tennessee et de l’Arkansas. Ce comptoir culturel le long du Mississippi présente une scène musicale unique au monde où il est également question de franchir frontières entre les genres. Après un premier épisode entièrement consacré au Rockabilly (avec les tonitruants Jacky Banana), revue plus classique de la musique de Memphis qui a vu naitre les labels Stax Records (Soul) et Sun Records (Rock n Roll), le fameux Memphis Blues et la délicieuse scène horrorcore.

En bonus, des extraits inédits d’une interview de Julien Baker, une jeune chanteuse originaire de la ville. Vous pouvez écouter une version longue et condensée de cette échange au milieu de ce podcast Carte Grise.

La musique de Memphis, Tennessee

Jeudi 5 avril, 21h00

sur Radio Campus Paris (93.9 FM et sur le oueb)

Photo : Pyramid Arena © Thomas R Machnitzki