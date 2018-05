Première fois au Mexique pour Mappemonde et on commence tout naturellement par la capitale : la tentaculaire Ciudad de México (le nom officiel de la ville). La plus grande ville hispanophone du monde accueille tout un patchwork de styles musicaux, hip hop et rock en tête, mais aussi quelques perles synthétiques et surtout sa musique populaire à base de guitares et de voix suave (ranchera, mariachi). La musique de Mexico est pleine de surprises.

La musique de Mexico

Jeudi 17 mai à 21h

Sur radio Campus Paris (93.9)

Abonnez-vous dans nos réseaux

Merci de vous abonner à la page Facebook de l’émission, le moyen idéal pour recevoir des news sur les derniers shows de la saison. Et surtout parlez-en autour de vous. Notre extraordinaire compte Instagram est là pour un accès VIP aux coulisses de Mappemonde.

Photo : Mexico – Bellas Artes © Xavier Quetzalcoatl Contreras Castillo