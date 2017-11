Sydney, une destination facile pour le mélomane pas compliqué. La plus grande ville d’Australie célèbre, sans gêne ni regret, le rock de beauf et la pop de mauvais goût. AC/DC, koalas et conservatisme insulaire sur Mappemonde.

Crédit photo : Travellers & Tinkers