Un best-of très psychédélique avec quelques incartades dans le rock progressif, surtout côté français. Également notre épisode spécial le plus international avec les 5 continents représentés presque équitablement mais seulement 10 morceaux parce que les longs solos enivrants ça prend du temps. Un best-of sur la musique psychédélique internationale qu’on construit depuis le tout début tant la fréquence du genre est rare dans Mappemonde.

C’est déjà la saison des best-ofs de l’été. Pendant toute l’année, Mappemonde choisit une ville et se contente de faire honneur à sa scène musicale : il en ressort des épisodes pour la plupart très éclectique. Du coup, pour cet été, on vous a découpé et remonté tout ça pour faire fait des compiles thématiques à écouter à la plage ou dans le métro, au bord de la piscine ou au parc des Buttes Chaumont. Un programme complet tous les lundis à 20h : Tubes Ringards (5 août), Psychédélique (12 août), Rap Français (19 août) et Pop (26 août).

