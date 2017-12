Mappemonde : L’Asie Centrale // 07.12.17

Connaissez-vous la musique d’Asie Centrale ? Cette région de plateaux, loin de toute (vraie) mer mais collée à la Caspienne, regroupant les fameux pays en -stans (l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan) au passé soviétique et au futur totalitaire.

Non ? Ben, nous non plus. Réponse : jeudi, à 21h00.

Crédit photo : Ken and Nyetta