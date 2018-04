De temps, en temps, on se laisse aller au Quartier Général de Mappemonde. Après l’enregistrement du premier épisode sur les années 70 au Nigéria, on avait tellement de matos qu’on en a enregistré un deuxième. Un autre podcast entièrement consacrée à la musique nigériane dans les années 70. Au programme : plus de groove, plus de politique, plus de rigolade et toujours de l’Afrobeat.

La musique nigériane dans les années 70

Jeudi 12 avril – 21h00

Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Nigerian Drummer © deveshubaNg