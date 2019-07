Ça y est c’est bientôt les vacances ! Mais pas n’importe où ! Les vacances aux États-Unis, le pays qui célèbre la culture de la glande à la plage tout en ayant que deux semaines de vacances en minimum légal. On explorera ces contradictions sociologiques à travers l’étude de la pop music. On est beach body ready.

Un deuxième épisode thématique de l’été après avoir exploré l’Afrique. On a déjà fait de nombreux épisodes américains d’Atlanta à Seattle en passant par le pendant hivernal de cet épisode : un Noël à New York. Cette fois-ci on parlera évidemment pas mal de Californie, de Floride et de canicule.

Les vacances aux États-Unis

Dead Kennedys – Viva Las Vegas

The Avalanches – Stay Another Season

PNL – 91s

Madonna – Holiday

Mr Bungle – Sweet Charity

Wavves – King of the Beach

Wild Nothing – Summer Holiday

Takeshi Terauchi & the Bunnys – Kanshinchou

The Beach Boys – Good Vibrations

No Vacation – Beach Summer

Neon Indian – Deadbeat Summer

Animal Collective – Summertime Clothes

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : South Pointe Beach in Miami Beach © Wikipedia user Visitor7