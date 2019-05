On aime beaucoup le Mali chez Mappemonde : on avait déjà fait un épisode sur Bamako dans les tous premiers épisodes. On s’était alors concentré sur la musique mandingue du sud du pays mais on avait promis de revenir pour couvrir Tombouctou et toute la région Nord. Une région conflictuelle bâtie autour d’une cité presque millénaire. Même si elles sont interconnectées, la musique de Tombouctou reste relativement différente de celle de Bamako.

Nous revoilà donc pour parler musique de touaregs et griots ancestraux. Même si on avait déjà rapidement abordé ces sujets au sein de l’émission consacrée aux groupes transsahariens. Cette fois-ci, on réduit l’échelle pour s’intéresser à l’influence de Tombouctou sur la musique émanant du Nord-Mali.

La musique de Tombouctou

Jeudi 16 mai à 21h

sur Radio Campus Paris

Générique réalisé par Antonin Rey. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Djingarey Berre Mosque, Timbuktu © UN Photo/Marco Dormino