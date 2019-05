Mappemonde : São Paulo

On a peu d’image mentale de São Paulo. Contrairement à Rio et sa baie magnifique, la seule représentation de la ville de São Paulo reste cette étendue tentaculaire qui en fait la ville la plus importante du Brésil sous toute les manières de compter (population, superficie, aire urbaine, métropole, économie) et une des plus peuplée du monde.

Pour finir notre trilogie brésilienne, amorcée avec la musique des cariocas (cité plus haut) et continuée avec les racines afro-brésiliennes des groupes de la baie de Bahia, Mappemonde présente enfin un épisode sur la musique de São Paulo. Lieu de naissance du tropicalisme et terre d’accueil de nombreux artistes du pays.

Photo : Sao Paulo © The Photographer