Best of Mappemonde : les Tubes Ringards

Le ridicule ne tue pas mais les péchés mignons s’accumulent. De temps en temps dans une émission, on met à l’honneur un morceau particulièrement gratiné d’un ou d’une artiste souvent éphémère. Une spécialité très européenne comme vous allez pouvoir le constater. De la disco affreuse, de l’eurodance sous amphètes, de la mièvrerie par tonneaux, des harmonies vocales affreuses, c’est le best-of qu’on assume pas !

C’est déjà la saison des best-ofs de l’été. Pendant toute l’année, Mappemonde choisit une ville et se contente de faire honneur à sa scène musicale : il en ressort des épisodes pour la plupart très éclectique. Du coup, pour cet été, on vous a découpé et remonté tout ça pour faire fait des compiles thématiques à écouter à la plage ou dans le métro, au bord de la piscine ou au parc des Buttes Chaumont.

Abonnez-vous dans nos réseaux

N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de l’émission. C’est le moyen idéal pour recevoir des news sur la prochaine saison (même jour, même heure, même adresse). N’hésitez pas à inviter vos amis mélomanes sur la page. Notre extraordinaire compte Instagram est là pour un accès VIP aux coulisses de Mappemonde. Et enfin, vous pouvez dorénavant écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Un best-of monté par Thomas Guillot avec les participations de Maxime Valette, Léo Vesco, Antoine Carrière et Antonin Rey. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Sabrina - Boys (capture d'écran)