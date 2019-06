De Sevran jusqu’à Disney, de Kaaris à Magma, entre saltimbanques et gentrification, explorons la grande étendue à l’est qui comprend la quasi-intégralité de la Seine-et-Marne (77) ainsi que des bouts de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94). Une émission Paris Banlieue Est qui jongle entre les genres comme un babos en free party.

Pour la fin de saison, Mappemonde présente un cycle de quatre épisodes qui s’intéressent à la musique de banlieue. On retrouve ainsi l’Île de France habilement découpée en quatre zones : Nord, Sud, Est, Ouest.

Générique réalisé par Antonin Rey. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Noisy-le-Grand - Les Espaces d'Abraxas © Fred Romero