On a pris le parti de séparer la Nouvelle-Zélande en deux. Cette semaine, on s’intéresse uniquement à l’île de Nord, la plus peuplée. Une playlist néo-zélandaise avec des groupes de Wellington, la capitale, et Oakland la plus grande ville et son port commercial. Au programme : De la pop féminine qui remonte aux années 50, du reggae teinté de soul, des chansons rigolotes et quelques traces de culture maori.

Pixie Williams – Bellbird Serenade

Surf City – Beat The Summer Heat

Conan Mockassin – It’s Choade My Dear

Chelsea Jade – Perfect Stranger

Lorde – Green Light

Ladyhawke – Paris Is Burning

Street Chant – Let them eat Brunch

Fat Freddy’s Drop – Ernie

The Black Seeds – Sometimes Enough

OMC – How Bizarre

Flight of the Conchords – Robots

Patea Maori Club – Poi E

Photo : Auckland Waterfront © Ronnie Macdonald