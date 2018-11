Virée dans le désert sud-californien ! Palm Springs pour les villas, Palm Desert pour les cactus, Indio pour faire les courses et la Coachella Valley pour se faire belle.

La scène de Palm Desert se concentre sur un genre de musique très stéréotypé, mélange de beaufitude à moteur et de gravité heavy metal : le Stoner Rock. De voitures, motos, mobylettes et autres engins motorisés, il sera donc beaucoup question pour cette émission spéciale Desert Rock.

(Palm) Desert (Rock)

Jeudi 8 novembre 2018

21h sur Radio campus Paris (93.9 FM)

Abonnez-vous dans nos réseaux

Pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Joshua Tree National Park © Christopher Michel