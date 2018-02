Tours, ville musicale surprenante. Ville patrimoniale, non-loin des plus beaux châteaux de la Loire, on ne pense jamais à aller fouiller dans la discographie de la Touraine. Et pourtant, on a trouvé quelques pépites. Au programme : proto-punk et musique électronique racée.

Abonnez-vous dans nos réseaux

Merci de vous abonner à la page Facebook de l’émission, le moyen idéal pour recevoir des news sur les prochains shows (Sumatra ! le clash avec Amplitudes !). Et surtout parlez-en autour de vous. Notre extraordinaire compte Instagram est là pour un accès VIP aux coulisses de Mappemonde.

Crédit photo © LeZibou