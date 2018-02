Une soirée italienne exceptionnelle diffusée en simultanée sur la Rai Uno avec les teams d’Amplitudes et de Mappemonde réunies sur le même plateau. Trois heures de bonheur et de clashs dédiées à la musique italienne, entre les musiques expérimentales cheloues et la pop de mauvais goût. Fuyez.

Amplitudes vs. Mappemonde – Italian edition

Jeudi 1er Mars – De 21h à Minuit

Abonnez-vous dans nos réseau

Pour Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l’émission ou au compte Instagram. Pour Amplitudes, il y a Facebook aussi.

Photo : La Dolce Vita (Frederico Fellini)