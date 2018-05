Après avoir gagné l’Europa League, et bientôt la Champion’s League, il aurait été dommage de ne pas faire une émission sur Madrid. C’est bien l’antépénultième épisode de la saison mais c’est surtout premier épisode de Mappemonde consacré à l’Espagne et on commence tout naturellement par la capitale. Pour découvrir la scène pop madrilène post-Franco et sa jeunesse indé actuelle, un podcast musical sur Madrid la rebelle.

La scène pop madrilène

Photo : Gran Vía (Madrid) © Juan Antonio Flores Segal