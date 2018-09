Avant de reprendre définitivement la troisième saison (le 27 septembre à 21h !), un dernier best of ou plutôt le premier DJ set Mappemonde ! Sans prise de parole ou presque, une heure de mix avec des morceaux déjà passés dans les épisodes précédents mais aussi des tubes de l’année 2018.

Un épisode hybride pour compléter cette série de best-of avec des sujets exotiques aussi que le rap, le metal, le jazz et les émotions digitales. A écouter en direct le 20 octobre à 20h de Radio Campus Paris (sur le web ou sur le 93.9 FM) et en podcast dès la diffusion.

Mappemonde Summer Megamix 2018

DJ Set sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Le jeudi 20 octobre à 20h

DJ Set Mappemonde à la Barge du CROUS

Vendredi 21 octobre, de 17h à 19h, ENTRÉE LIBRE

Mappemonde vous invite à son tout premier DJ set en face de la barge du Crous de Paris (Quai François Mauriac 75013 Paris, face à la BNF). Venez assister à cet évènement mondial. Musicalement, on navigue entre rock ouzbèke, pop d’Atlanta, psyché touareg, trap coréenne et fine fleur de la jeune scène du Grand Paris. Toutes les informations sur l’évènement.

