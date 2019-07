On s’intéresse à l’Afrique vue par la musique occidentale contemporaine en vous proposant une sélection de chansons d’Africa, ce continent fantasmé et stéréotypé. Que ce soit en français et en anglais, on retrouve un point commun : une généralisation vulgaire où on englobe toutes les cultures africaines en une seule image d’Épinal.

On avait déjà vu très large quand on vous avait fait un épisode sur le désert du Sahara mais là on élargit encore plus le périmètre pour englober le continent entier. Un thème qui se veut moqueur mais néanmoins monté sur des bases sérieuses. En effet, il n’a pas été difficile de trouver une douzaine de morceaux qui démontre que la vision exotique du continent africain est encore malheureusement bien vivante.

On a parlé de stéréotypes et de mercantilisation, de racisme et d’innocence, d’Hollywood et de son utilisation de la culture zoulou ou peule et de l’étrange redondance de l’année 1982 dans les chansons qui s’appellent Africa. Pour aller plus loin, vous pouvez aller voir cette autre liste disponible sur African Links.

Chansons d’Africa

Ludwig Göransson – Wakanda (feat. Baaba Maal)

Toto – Africa

Weezer – Africa

Shakira & Freshlyground – Waka Waka (This Time For Africa)

Michel Sardou – Afrique Adieu

Vampire Weekend – Cape Cod Kwassa Kwassa

Rose Laurens – Africa

Booba – DKR

The Lion King – The Circle of Life (feat. Carmen Twillie & Lebo M.)

XTC – It’s Nearly Africa

Johnny Clegg & Savuka – Scatterlings of Africa

Peter Tosh – Mama Africa

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Léo Vesco et Maxime Valette. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris.