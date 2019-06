Mappemonde : Paris Banlieue Sud

De Corbeille-Essonne à Vitry-sur-Seine, de PNL aux Têtes Raides, découvrez les influences métissées de la banlieue rouge du Val-de-Marne et de l’Essonne.

Le contexte : Pour la fin de saison, Mappemonde présente un cycle de quatre épisodes qui s’intéressent à la musique de banlieue. On retrouve ainsi l’Île de France habilement découpée en quatre zones : Nord, Sud, Est, Ouest.

Générique réalisé par Antonin Rey. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Centrale à Charbon de Vitry-sur-Seine © Thomas Guillot