La musique à Hambourg c’est avant tout de l’électro sale aux inspirations variées, de la pop chelou, du punk et du Heavy Metal. On avait déjà fait Berlin avec Planishère à la pré-rentrée et un pilote sur la ville de Munich, on s’intéresse maintenant à la deuxième ville d’Allemagne !

Des influences éclectiques pour la ville du nord au gigantesque port de commerce avec ses buildings ultra-modernes. Mais c’est avant tout Sankt Pauli, un quartier alterno mondialement connu avec son équipe de foot anarchiste et un quartier rouge qui côtoie les bars à punk.

La Musique à Hambourg

Jeudi 6 décembre

21h sur Radio Campus Paris

Photo : Speicherstadt © Dietmar Rabich