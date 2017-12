Mappemonde : De Trondheim à Tromsø // 14.12.17

Une fois n’est pas coutume, on vous emmène en road trip. Un itinéraire musicale le long de la côte norvégienne, jusqu’au cercle polaire. On passera bien évidemment par les villes de Trondheim et Tromsø, les plus grandes villes de la région. On parlera Black Metal, ambient et pop music.

Profitez-en pour vous abonner à la page Facebook de l’émission pour recevoir des news sur les prochaines émissions et au merveilleux compte Instagram pour un accès VIP aux coulisses de Mappemonde.

Crédit photo : David Gubler