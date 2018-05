Cette année, Mappemonde a visité quatre fois la Scandinavie, région mondiale dont notre nouvelle recrue était particulièrement friand. On ne pouvait pas ne pas revenir une dernière fois dans les fjörds musicaux avec une exploration de la deuxième ville de Suède : Göteborg ! Le principal port de Suède est également le siège d’une scène pop aventureuse et éclectique, reflet d’une jeunesse en quête d’ailleurs. Comme toutes les villes portuaires, la musique de Göteborg voyage toujours au delà des frontières nationales.

Et on oublie pas le lundi 4 juin, c’est la fin de saison pour Mappemonde

avec un épisode spécial de trois heures sur Paris !

La musique de Göteborg

Jeudi 31 mai à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Feskekôrka © Arild Vågen