Mappemonde va souvent au bout du monde mais cette fois-ci on part seulement au bout de la France, en bas à gauche pour être précis. On a cherché des groupes originaires avant tout de la conurbation Bayonne-Anglet-Biarritz et des alentours de la triste ville de Dax. En ne gardant que le Pays Basque français (sacrilège !) et ne s’intéressant finalement que très peu à la culture et à la langue basque (damnation !). Nous espérons que l’on nous pardonnera et surtout que l’on consacrera une émission entière au chant en euskara.

L’idée était surtout de mettre en avant ces gens coincés à l’extrême sud-ouest de la France entre l’Océan Atlantique, les Pyrénées et la forêt des Landes. Des cultures qui se clashent souvent mais que l’on peut néanmoins réunir derrière la bannière de la sincérité.

La pop basque et landaise

Jeudi 3 mai à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Bayonne © Daniel Villafruela