Mappemonde : un noël à New York // 21.12.17

C’est bientôt Noël donc on se blottit sous un plaid, pas trop loin de la cheminée et on se fait un marathon « Maman, j’ai raté l’avion ». Mappemonde finit, l’année en beauté avant la trêve hivernale. On vous sert du lait de poule dans des verres en cristal, avec vue sur un Central Park enneigé, accompagné d’une sélection de chansons de saisons, enregistrées à New York et ses environs, directement inspirées par l’héritage de Broadway.

Jeudi 21, à 21h00, dernière émission de 2017. En direct et en public depuis la Maison des Initiatives Étudiantes. Après on se refera deux petites rediffs pour mieux revenir le 11 janvier avec des idées neuves.

