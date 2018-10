C’est déjà le deuxième DJ set de Mappemonde après le Summer Megamix. Mappemonde vous propose cette fois-ci un mix tropical (à ne pas confondre avec le Tropical Club) sur la musique des îles et des ports : tiki pop, calypso, cumbia, baile funk, reggae, hip hop caribéen… On avait mis le feu au Café de la Plage à l’occasion de la Biguine Party de Radio Campus Paris. C’était le 6 octobre, quelques jours après la mort de Charles Aznavour, cela a son importance. Full disclosure : j’avoue que j’ai changé la fin pour une transition plus douce avec la réalité.

Tropical Mix – La musique des îles et des ports

Live from le Café de la Plage, Paris.

Rediffusion : Jeudi 1er novembre à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9)

Photo : Tulum © Bjørn Christian Tørrissen