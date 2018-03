Manchester devient Madchester le temps d’un été d’amour et pas forcément que d’eau fraiche. Après une émission de haute volée sur le premier Summer of Love (San Francisco, 67), on vous propose une émission tout aussi endiablée sur le deuxième Summer of Love (Manchester, 88). Les reflux de l’Acid House, les aventures exotiques de l’Haçienda, le son baggy des prolos mancuniens, la haine de la Capitale… Tout n’était pourtant pas réuni pour que cette ville industrielle en pleine dépression devienne le centre du monde.

A sujet exceptionnelle, dispositif exceptionnel : c’est le retour de Pogo Moumoute, maitre de cérémonie chez Digital Emotions, l’émission qui fait l’amour avec des synthétiseurs.

Madchester – Summer of Love 88

Jeudi 22 mars à 21h

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Ancoats Redhill Street, Manchester © Clem Rutter, Rochester, Kent