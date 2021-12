Suite des podcasts perdus de Mappemonde qui viennent se glisser sous le sapin ! Après le New York des 90’s, on reste sur une émission thématique, consacrée aux artistes étrangers de passage à Paris. Une émission spéciale étant donné que celle-ci prend place le 25 Février 2021, et que c’était notre retour en studio et en direct pour la première fois après de longs mois de covid.

Pour l’occasion on s’intéresse donc à Paris, déjà visitée sous de multiples coutures, de ses banlieues (Nord, Sud, Est, Ouest), en passant par une émission spéciale Paris pour les 20 ans de Radio Campus (il y a 3 ans déjà !). Bref, on a beaucoup arpenté les rues de la Capitale et de ses alentours, et pour reprendre en direct ça nous semblait logique d’essayer de marquer le coup en proposant un thème un peu particulier.

Pour ce petit tour de la capitale, on se met dans les basques des étrangers de passage. On prend une petite ruelle aux airs de jazz fiévreux, on passe sur la ligne 2 pour écouter de la kora, on bifurque par barbès pour entendre la musique populaire de Mazouni ou la folk exilée d’un rockeur libanais, on se dirige dans le centre pour se perdre dans des eaux trip hop, de la techno de detroit et un peu de drone metal pour terminer ce tour de Paris.

La musique de passage à Paris

Brigitte Fontaine & The Art Ensemble of Chicago - L'été L'été Warren Ellis & Nick Cave - Space X Ballaké Sissoko & Toumani Diabaté - Bafoulabe Mazouni - 20 ans en France Tricky - Passion of the Christ Issam Hajali - Lam Azal Jeff Mills - i9 Sunn O))) - Between Sleipnir's Breaths

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Enseigne Tati, Boulevard de Barbès, Paris © Ketounette.