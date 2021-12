Le retour des podcasts perdus de Mappemonde ! Comme on vous le disait dans notre dernier post sur l’émission de Malmö, on s’est dit que ça serait plutôt sympathique de vous fournir quelques petites sucreries à se mettre dans l’oreille pour la fin d’année qui, on l’espère, vous accompagneront entre la dinde et la bûche pour échapper aux discussions vaccins/élections/wokisme (rayez la mention inutile) qui pourraient vous polluer le conduit autour de la table en ces fêtes de fin d’année.

Du coup, premier arrêt avec un favoris de l’équipe. On était le 18 Mars 2021, ça fêtait les 150 ans de la Commune de Paris et Mappemonde (drivé par Léo et Antoine) se préparait une petite émission spéciale sur le New York des 1990’s. A la base plutôt conçue comme une émission spéciale sur la scène hip hop de la ville, puis finalement en dernière minute parasitée par la boomerisation rampante de Maxime qui est venu mettre son grain de sel au milieu de cet océan hip hop.

Vous l’aurez compris on retrouve à la programmation principalement du hip hop (et un peu de r’n’b), mais donc aussi quelques interludes noise, disco punk ou ambient au violoncelle.





La musique du New York des 90’s

Jay Z - Brooklyn's Finest Sonic Youth - Tunic (song for Karen) Organized Konfusion - Bring it on Mobb Deep - Eye for an eye Le Tigre - Deceptacon Wu-Tang - Bring da Rukus Aaliyah - Are you that somebody ? Arthur Russell - This how we walk on the moon Black Star - Respiration

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Vue du World Trade Center, New York en 1991 © Ermell.