Planisphère : 64 – Le son de la danse // 13.10.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

« Entendre la musique, c’est se retenir de danser ou de marcher. » Pour la première émission de la saison, Planisphère prend au mot le philosophe Emmanuel Levinas et tend le micro aux artistes qui font le son d’une certaine danse contemporaine faite de vagues sonores, de mouvements intérieurs et de « silences modulés ».

La chorégraphe Myriam Gourfink, le compositeur Kasper T. Toeplitz et l’artiste sonore Gerome Nox nous font entrevoir ce que le mouvement fait à l’écoute et à l’écriture musicale elle-même. Evoquant quelques collaborations avec les chorégraphes Emmanuelle Huynh, Christian Rizzo ou Michèle Murray, ils discutent de l’articulation entre le somatique et l’intellect, de yoga, ou du fait de jouer et danser dans l’obscurité.

En contrepoint de ce reportage grand format réalisé par Suzanne Saint-Cast et Louis Pierre-Lacouture, la chorégraphe Camilla Monga et le tromboniste Filippo Vignato nous parlent de minimalisme virtuose, de la tension entre structre et improvisation et présentent le solo Swaën.

Animation : Louis Pierre-Lacouture / Production : Louis Pierre-Lacouture & Suzanne Saint-Cast / Coordination : Philipp Fischer

Tracklist :

Kasper T. Toeplitz – Structure Souffle (extrait de spectacle, 2021)

Kasper T. Toeplitz – Gris (2016, Recordings Of Sleaze Art)

Kasper T. Toeplitz – Capture (2005, Recordings Of Sleaze Art)

Kasper T. Toeplitz – DATA_Noise (2005, Recordings Of Sleaze Art)

Gerome Nox – Miramar (extrait de spectacle, 2021)

BlackNox (Gerome Nox & Black Sifichi) – We Don’t Believe In Heaven (2015, Optical Sound)

Gerome Nox – Wilder Shores (extrait de spectacle, 2020)

Filippo Vignato & Emanuele Maniscalco – Swaen (extrait de spectacle, 2021)

