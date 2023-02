Les philosophes ont des citations plein la bouche et des théories plein la tête. Depuis quelque temps, ils se sont échappés des bibliothèques et des universités pour envahir les matinales de nos radios et se répandre sur les plateaux de télévision. L’actualité, ils ne la traitent pas, ils la pensent. Mais que font-ils là au juste, à jouer des coudes entre les journalistes et les politiques, entre les éditorialistes et les humoristes ? Après les « experts », qui prétendent parler au nom de la vérité, chiffrée et factuelle, voici les philosophes, qui incarnent supposément la voix de la sagesse. Aux chiffres, ils préfèrent les mots. Les faits, ils les passent au filtre des concepts. En France, on aime tellement les philosophes qu’un aspirant président de la République peut juger bon, à l’occasion, de faire valoir sa formation de philosophe… Mais qui donc au juste est le philosophe ? Qui peut se coiffer du noble mot d’amoureux de la sagesse ? Et puis, pourquoi une telle demande de philosophes ? A quoi sert le « philosophe de service », selon l’expression de l’un d’entre eux ?

Pourquoi les philosophes passent-ils à la télé ? Et pourquoi passent-ils si bien ? Que laisse-t-il sur son passage ? Que se passe-t-il quand il passe ? Bref, que fait donc passer le philosophes avec ses mots ? Que fait passer le mot « philosophe » ? « Philosophe », un mot de passe ? C’est le sujet de ce nouvel épisode.

Invité. Henri de Monvallier, auteur des Imposteurs de la philo, co-écrit avec Nicolas Rousseau, préfacé par Michel Onfray, Le Passeur, 2019 ; L’Avenir d’une désillusion. Faut-il encore enseigner la philosophie au lycée ?, Le Passeur, 2022.

