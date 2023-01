Un événement inattendu, un fait-divers, une polémique, on les sollicite aussitôt. Ils n’ont pas d’opinions, pas d’intentions et ne sont d’aucun camp. Ils ne donnent jamais leur avis, il font mieux : ils disent la vérité. On les présente comme « les experts ». Ils interviennent sur les plateaux de télévision pour éclairer les citoyens, se réunissent en comités scientifiques pour orienter les politiques. Mais qui sont-ils au juste ? Que sont les experts ? D’où parlent-ils ? Les « experts », un mot de passe ? On en discute avec François Cusset et Renaud Lambert.

Invités.

François Cusset, historien, auteur de La Décennie : le grand cauchemar des années 1980, La Découverte, Paris, 2006, Une histoire (critique) des années 90, La Découverte, Paris, 2014, Le génie du confinement, Les Liens qui libèrent, Paris, 2021, Finale Fantaisie , P.O.L., 2022.

Renaud Lambert, journaliste au Monde diplomatique, co-auteur (avec Serge Halimi et Frédéric Lordon) des Economistes à gages, Les Liens qui Libèrent, 2012.