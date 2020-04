La Crise de la Quarantaine, c’est une playlist post apocalyptique commentée par un hyperactif angoissé en période de confinement.

Pour ce troisième épisode, on va rentrer plus profondément dans la folie du confinement. Une émission avec plein de synthétiseurs avec des rythmes moites au milieu des vapeurs d’opium, des cloaques poisseux et des zombies du bayou. Une émission qui aborde la solitude et la rage où l’on rendra hommage à Gabi Delgado et Apocalypse Now. En plus, je vous mets une photo de mon pain.

Le premier épisode s’intéressait à la fin des temps.

Le second était centré sur le confinement.

Musique pour sombrer dans la folie

Mohamed Lamouri & Group Mostla – Ana Rani – Underground Rai Love – 2019

Deafheaven – Honeycomb – Ordinary Decent Human Love – 2018

Florist – Still – Emily Alone – 2019

Damso – Exutoire – Batterie Faible – 2016

D.A.F. – Der Räuber und Der Prinz – Alles Ist Gut -1981

La Femme – From Tchernobyl with Love – Psycho Tropical Berlin – 2013

Nicolás Jaar – Mud – Cenizas – 2020

Fever Ray – Concrete Walls – Fever Ray – 2009

Balladur – Les Poches Vides – La Vallée Étroite – 2019

Brigitte Fontaine & Areski Belkacem – C’est Normal – Je ne connais pas cet homme – 1973

La Crise de la Quarantaine est une émission spéciale de Radio Campus Paris créée par Thomas Guillot, qui reviendra chaque semaine tant qu’on ne le laissera pas sortir. Restez chez vous et écoutez le podcast qui squatte le profil de Mappemonde sur toutes les bonnes applis.