La Crise de la Quarantaine, c’est une playlist post apocalyptique commentée par un hyperactif angoissé en période de confinement.

Le premier épisode s’intéresse à la fin des temps. On y parle de films de confinement (Only Lovers Left Alive, Last Days), de rage sourde, de musique lancinante, de l’influence du Velvet Underground, de post-rock et de la bande-son idéale pour accompagner la chute de la civilisation.

Musique pour la fin des temps

Mansfield.tya – La Fin des Temps – Corpo Inferno – 2015

SQÜRL – Funnel of Love – Only Lovers Left Alive – 2013

The Velvet Underground – Venus In Furs – The Velvet Underground & Nico – 1967

Danny Brown – Pneumonia – Atrocity Exhibition – 2016

Tom Waits – Misery is The River of the World – Blood Money – 2002

Oiseaux-Tempête – He is Afraid and So Am I – From Somewhere Invisible – 2019

Oxbow – The Geometry Of Business – The Narcotic Story – 2007

Death in Vegas – Dirge – The Contino Sessions – 1999

Julien Baker – Claws in Your Back – Turn Out The Lights – 2017

La Crise de la Quarantaine est une émission spéciale de Radio Campus Paris créée par Thomas Guillot, qui reviendra chaque semaine tant qu’on ne le laissera pas sortir. Restez chez vous et écoutez le podcast qui squatte le profil de Mappemonde sur toutes les bonnes applis.