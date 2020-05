La Crise de la Quarantaine, c’est une playlist post apocalyptique commentée par un hyperactif angoissé en période de confinement.

Un quatrième épisode pour lâcher prise avec des gothiques et des groupes du grand Nord, beaucoup de techno, des boîtes à rythme, des boucles synthétiques et des guitares saturées, pour exprimer sa colère sans oublier de danser.

Le premier épisode s’intéressait à la fin des temps.

Le second était centré sur le confinement.

Le précédent sombrait dans la folie.

Musique pour lâcher prise

The Cure – One Hundred Years – Pornography – 1982

Suuns – 2020 – Images du Futur – 2013

Grimes – Darkseid – Miss Anthropocene – 2020

METZ – Mr. Plague – Strange Peace – 2017

Kap Bambino – 11-38 – Blacklist – 2009

Against All Logic – If You Can’t Do It Good, Do It Hard – 2017-2019 – 2020

Helena Hauff – Barrow Boot Boys – Qualm – 2018

Björk – Pluto – Homogenic – 1997

Joyhauser – Elements – Elements EP – 2019

Daft Punk – Rollin’ & Scratchin’ – Homework – 1997

Robyn – Dancing on My Own – Body Talk – 2010

La Crise de la Quarantaine est une émission spéciale de Radio Campus Paris créée par Thomas Guillot, qui reviendra chaque semaine tant qu'on ne le laissera pas sortir.