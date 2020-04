La Crise de la Quarantaine, c’est une playlist post apocalyptique commentée par un hyperactif angoissé en période de confinement.

Le deuxième épisode rentre plus profondément dans le confinement. On y parle de cuivres en général et de saxophone en particulier, de l’invention du terme free jazz, toujours de post-rock avec un des groupes fondateurs, de rage volcanique, de transe et de religions.

Le premier épisode s’intéressait à la fin des temps.

Musique pour le confinement

Radiohead – The National Anthem – Kid A – 2000

The Stooges – Fun House – Fun House – 1970

Ornette Coleman – Eventually – The Shape of Jazz to Come – 1959

Godspeed You! Black Emperor – Storm – Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven – 2000

Goat – Djôrôlen/Union of Sun and Moon – Requiem – 2016

Patti Smith Group – Ghost Dance – Easter – 1978

Caterina Barbieri – Arrows of Time – Ecstatic Computation – 2019

La Crise de la Quarantaine est une émission spéciale de Radio Campus Paris créée par Thomas Guillot, qui reviendra chaque semaine tant qu’on ne le laissera pas sortir. Restez chez vous et écoutez le podcast qui squatte le profil de Mappemonde sur toutes les bonnes applis.