Pour la fin de saison, Mappemonde présente un cycle de quatre épisodes qui s’intéressent à la musique de banlieue pendant tout le mois de juin. On retrouve ainsi l’Île de France habilement découpée en quatre zones (voir schéma) : Nord, Sud, Est, Ouest. Amen.

Quatre dates pour découvrir

la musique de banlieue parisienne

Réservez vos jeudis soirs à 21h sur Radio Campus Paris (93.9 FM) !

6 juin : Paris banlieue Nord

De Saint-Denis à Garges-lès-Gonesse, écoutez les ténors du gangsta rap du Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis.

13 juin : Paris banlieue Sud

De Corbeille-Essonne à Villejuif, découvrez les influences métissées de la banlieue rouge du Val-de-Marne et de l’Essonne.

20 juin : Paris banlieue Est

De Montreuil jusqu’à Disney, entre saltimbanques et engagements politiques, explorons la grande étendue à l’est qui comprend la Seine-et-Marne ainsi que des bouts du 93 et du 94.

27 juin : Paris banlieue Ouest

De Boulbi à Saint-Cyr-l’Ecole, le choc ultime pour finir : aristocratie pop contre rap sale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

